Start-Ziel-Sieg für die Rhein-Neckar Löwen: In der ersten Partie der neuen Bundesliga-Saison gewann das Team am Sonntag mit 30:20 gegen den TVB Stuttgart und spielte dabei viel besser als gegen TTH Holstebro.

Die Zahl des Tages in der SAP-Arena war am Sonntag die Zehn. Zehn Trommler/Trommlerinnen saßen weit verteilt im Fan-Block und gaben alles. Weil es mit dem Hygienekonzept in der Arena bislang nicht passt, müssen Zuschauer außen vor bleiben – aber so ein tristes Geisterspiel wie am vergangenen Dienstag in der European League wollte vermutlich niemand mehr erleben. Da gab es eine 26:27-Niederlage gegen Holstebro, die Atmosphäre in der leeren, dunklen Halle war gespenstisch. In der Geschäftsstelle wurde die Idee geboren.

Kleiner Anhang sorgt für Stimmung

Und so sorgte der kleine Anhang hinter dem Tor für ein bisschen Heimspiel-Atmosphäre. Die Löwen-Rufe waren auf jeden Fall gut zu hören. „Da hat man mal wirklich gemerkt, dass das wichtig ist für die Mannschaft, überhaupt für unsere Sportart, dass sich Menschen für uns begeistern“, meinte Trainer Martin Schwalb – und Patrick Groetzki sah das so: „Es war immer noch komisch, aber ich glaube man hat auch gesehen, dass wir besser wussten, damit umzugehen. Wir waren nicht so überrascht, wie sich das anfühlt.“ Die Unterstützung tat den Löwen gut. Dank ihrer starken Abwehr mit dem überragenden Torhüter Andreas Palicka sorgten sie schnell für klare Verhältnisse. Die Stuttgarter hatten keine Chance. „Die Mannschaft war jetzt einverstanden damit, wie es hier aussieht. Wir haben das beste Deckungsspiel gemacht seit eineinhalb Jahren“, betonte der schwedische Keeper, der eine Glanztat an die andere reihte.

Petersson als Rechtsaußen

Trainer Martin Schwalb überraschte mit einer Personalie: Er bot den Rückraum-Dauerbrenner Alexander Petersson als Rechtsaußen auf, in der Abwehr spielte der Isländer auf seiner angestammten Position, neben ihm in der Abwehr stand Albin Lagergren, der im rechten Rückraum zum Zuge kam. Wegen dieser Rochade musste Nationalspieler Patrick Groetzki auf die Bank, er kam erst in der zweiten Halbzeit.

Ein Markenzeichen der neuen Löwen: das Tempospiel. Nach jedem Angriff der Stuttgarter ging es postwendend nach vorne. Die Löwen zogen von Beginn an davon, nach rund 20 Minuten war die Partie entschieden. Neuzugang Albin Lagergren machte seine Sache im Angriff gut, der jüngst verpflichtete Nothelfer Rafael Baena wirkte schon spritziger und war abschlusssicherer als am Dienstag. Der TVB Stuttgart enttäuschte, die Mannschaft machte viele technische Fehler, obgleich der Umbruch abgeschlossen ist, wirkte vieles noch ziemlich unausgegoren. Der frühere Eulen-Spieler Jérôme Müller steigerte sich im Laufe der Partie und kam am Ende auf vier Treffer.

„Alle ein bisschen aufgeregt“

Martin Schwalb war zufrieden. „Es war das erste Bundesligaspiel. Wir waren alle ein bisschen aufgeregt. Grundsätzlich darf die Einstellung in einzelnen Spielen keine Rolle spielen, wenn man eine Top-Mannschaft werden will.“ Viel Zeit, die nächste Partie vorzubereiten, bleibt nicht: Am Dienstag steht schon das Derby bei den Eulen an, vor diesmal mehr als zehn Trommlern ...

So spielen sie

Rhein-Neckar Löwen: Palicka, Späth (ab 49.) - Lagergren (3), Schmid (5/1), Nilsson (6) - Petersson (4), Gensheimer (3/2) - Baena (4) - Abutovic, Gislason (1), Lagarde, Tollbring (2), Groetzki (1), Patrail, Kirkelökke (1)

TVB Stuttgart: Bitter, Prost (ab 52.) - Kristjansson (5/1), Faluvegi, Lönn (1) - Pfattheicher (1), Zieker (1) - Peshevski (5) - Röthlisberger (1), Weiß (1), Müller (4), Wieling, Schulze, Häfner (1)

Spielfilm: 2:2 (6.), 7:2 (10.), 11:4 (17.), 14:7 (21.) , 20:11 (38.), 24:15 (49.), 27:19 (54.) - Siebenmeter: 4/3 - 1/1 - Strafminuten: 5/4 - Beste Spieler: Palicka, Petersson, Schmid - Peshevski, Müller - Schiedsrichter: Schulze/Tönnies (Magdeburg/Stendal).