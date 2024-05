Während der Europawoche von Montag bis Freitag, 13. bis 17. Mai, können sich Landauer und Hagenauer besonders günstig besuchen. Hin- und Rückfahrt mit dem Zug kosten dann nur 7,50 Euro.

Darauf haben die Stadtverwaltung und die Landesregierung in getrennten Pressemitteilungen hingewiesen. Wer einen solchen Fahrschein erwirbt, tut damit sogar noch Gutes.

„Ein Besuch bei unseren Freundinnen und Freunden in Haguenau ist immer eine Reise wert“, betont die Landauer Beigeordnete Lena Dürphold (CDU). „Wir haben jetzt nach der Corona-Pandemie die Möglichkeit, die alte – schon seit 60 Jahren bestehende – Freundschaft zwischen Landau und Haguenau wieder aufleben zu lassen.“

Nach Angaben der Landesregierung handelt es sich um eine gemeinsame Aktion der Partnerstädte, der Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs in Grand Est und in Rheinland-Pfalz, des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar sowie der beiden Bahngesellschaften DB und SNCF. Die mit der Partnerschaftsaktion erzielten Fahrgeldeinnahmen werden nach Angaben von Werner Schreiner, dem Beauftragten der Ministerpräsidentin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, für soziale Zwecke in Landau und Hagenau zur Verfügung gestellt.

Schnell sein lohnt sich, denn das Kontingent der ermäßigten Europawoche-Tickets ist auf 50 Stück pro Tag und Stadt begrenzt. Was es in Haguenau zu entdecken gibt, erfahren Gäste im Haguenauer Tourismusbüro. Der Weg ist vom Bahnhof aus ausgeschildert und in wenigen Minuten zu Fuß zu bewältigen. Claude Sturni, Bürgermeister von Hagenau und einer der Vizepräsidenten der Region Grand Est freut sich auf die Besucher aus Landau. Die Stadt habe verschiedene Vorschläge zur Programmgestaltung vorbereitet.

Der VRN hat einen Handzettel mit einem Fahrplanauszug erarbeitet, der mit dem Kauf der Fahrkarten zur Verfügung gestellt wird. Die Infos finden sich aber auch im Netz unter www.vrn.de. Auf der Zugfahrt von Landau nach Hagenau ist ein Umstieg in Weißenburg erforderlich. Noch, denn nach Angaben von Werner Schreiner soll es ab Dezember 2025 auf der Verbindung Neustadt – Straßbourg dann auch werktags die ersten direkten Bahnverbindungen zwischen der Pfalz und der Region Grand Est geben. „Dies wird die Partnerschaften und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit noch weiter erleichtern“, erwartet Schreiner.

Die Fahrscheine zum Sondertarif sind ausschließlich im Büro für Tourismus der Stadt Landau und im Office des Sports et des Loisirs in Haguenau erhältlich. Sie gelten nur an dem Datum, für das sie ausgestellt sind. Ein Umtausch oder eine Rücknahme ist nicht möglich.