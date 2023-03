Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Vorfreude war riesig. Kurz vor dem Pokalschlager gegen den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Montag (20.45 Uhr, ARD, Sky, Liveblog auf rheinpfalz.de) aber sitzt der Frust tief bei Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen vom Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.

Drei Tage vor der Partie, am Freitag, stand fest: Statt der erst drei Tage zuvor, am Dienstag, per Ausnahme von Stadt und Land genehmigten 20.000 Zuschauer sind nur 5000 Besucher im Fritz-Walter-Stadion zugelassen.