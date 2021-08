Das DFB-Pokalspiel des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Montag (20.45 Uhr, ARD, Sky, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach dürfen wegen schärferer Corona-Bekämpfungsmaßnahmen nur 5000 statt der zuvor genehmigten 20.000 Fans besuchen. Das teilte die Stadt Kaiserslautern am Freitag mit.

Schärfere Anti-Corona-Regeln ab Sonntag

Die Stadtverwaltung meldete: „Die Sieben-Tage-Inzidenz unter Berücksichtigung der ausländischen Stationierungsstreitkräfte hat in der Stadt Kaiserslautern am Mittwoch, 4. August, mit 45,0 erstmals wieder den Schwellenwert von 35 überschritten, lag am Donnerstag bei 47,8 und am Freitag ebenso bei 47,8. Damit werden gemäß den Regelungen der 24. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) ab dem übernächsten Tag, also ab Sonntag, 8. August, 0.00 Uhr, Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Kraft treten.“

Die Ausnahmegenehmigung für das FCK-Spiel (in diesem Fall dann 20.000 erlaubte Zuschauer) hatte nur für den Fall Gültigkeit, dass der Wert 35 bei der Inzidenz nicht überschritten wird.

Es waren schon mehr als 5000 Tickets verkauft

Der FCK hatte indes schon mehr als 5000 Karten verkauft. Tickets, die bereits per Mail versandt und abgerufen wurden, bleiben gültig, teilte der Klub mit. Die Verteilung der Karten sei unter anderem anhand des Zeitpunkts der Bestellung und der Verteilung der Plätze auf die einzelnen Blöcke und Tribünen erfolgt. Fans, deren Bestellung nicht berücksichtigt werden konnte, sehen die in ihrem FCK-Kundenkonto. Zusätzlich werden sie laut FCK noch per E-Mail informiert. Bei stornierten Bestellungen fallen nach Klubangaben keine Kosten an. Wegen der verschärften Maßnahmen gibt es auch keinen Park&Ride-Busverkehr.