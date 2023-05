Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Klub aus Neukölln wurde 1965 aus politischen Gründen in die Bundesliga befördert. Was gut begann, mündete in eine Vielzahl an Negativrekorden und feuchtfröhliche Auswärtsfahrten.

Heribert Finken hat in seiner Laufbahn als Fußballer sportlich kaum Schlagzeilen geschrieben. Jene zehn Spiele, die er in der Saison 1965/66 in der Bundesliga absolvierte, reichten