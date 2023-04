Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TSG Haßloch bleibt ein Lieblingsgegner des SV 64 Zweibrücken. 24:22 (8:8) entschieden die Zweibrücker am Samstagabend das Pfalz-Derby in der Dritten Handball-Liga für sich. Die Haßlocher, die zum dritten Mal in Folge verloren, konnten sich nicht für die im Hinspiel erlittene Niederlage revanchieren.

Die TSG scheiterte an einer starken Zweibrücker Abwehr und einem überragenden Torhüter Alexander Dörr. 21 gehaltene Bälle hatte Dörr zu Buche stehen, eine Quote