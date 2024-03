Ein anderer Wettbewerb, eine andere Chance. Im Achtelfinal-Hinspiel der European League gastieren die Rhein-Neckar Löwen am Dienstag (20.45 Uhr) bei RK Nexe Nasice.

Es war ein langer Weg, auf den sich die Löwen am 17. Oktober machten. Über die Stationen Nantes, Lissabon, Kristianstad sowie Hannover und Zabrze schafften sie den Sprung in die K.o.-Runde. Nach der Heimniederlage gegen die Füchse Berlin sind die Löwen auf Platz 13 in der Bundesliga-Tabelle abgerutscht. Die European League bietet dem kriselnden Team die Chance, sich neu zu bewähren. Ist das eine Chance, die Saison zu retten? „Genauso wie in der Bundesliga oder im Pokal wollen wir in der European League das Beste geben und erfolgreich sein. Ich würde ungern die Leistungen in einzelnen Wettbewerben gegeneinander aufrechnen. Wir wollen das noch Bestmögliche aus der Saison herausholen“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann auf Anfrage. Einnahmen und Kosten halten sich nach ihrer Darstellung noch nicht die Waage. „Insbesondere Reisekosten bei den Auswärtsspielen und Personalkosten bei Heimspielen fallen auf europäischer Ebene noch einmal stärker ins Gewicht“, betonte sie.

Mit der SG Flensburg-Handewitt, der TSV Hannover-Burgdorf und den Füchsen Berlin sind noch drei deutsche Top-Teams im Rennen. Das Final Four ist Ende Mai in Hamburg.