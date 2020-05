Wenn selbst der Ironman auf Hawaii im Angesicht des Coronavirus für das Jahr 2020 kapituliert, ist klar: Auch der Triathlon-Cup Rhein-Neckar kann heuer nicht stattfinden. Messen dürfen sich die Ausdauer-Dreikämpfer an den ursprünglichen Wettkampftagen der Serie dennoch, wenn auch nur auf dem Rad – und sofern sie einen Smarttrainer für das Strampeln daheim besitzen. In Kooperation mit der Plattform „Rouvy“ ist es dem Veranstalter geglückt, einen zeitgemäßen Ersatz zu bieten. Hauptsponsor BASF schaltete die Ampel dafür rasch auf Grün.

Mußbach ist via PC dabei

Die Strecken in Mußbach (7. Juni, Auftakt der Serie), Ladenburg (18. Juli), Heidelberg (26. Juli) und Viernheim (23. August) können vor dem heimischen PC gemeistert werden. Prominenteste Starterin ist Langdistanz-Weltmeisterin Anne Haug. Mit Florian Angert, dem von 2015 bis 2017 der Cup-Hattrick gelang, tritt ein alter Bekannter in die Pedale. Der ebenfalls 28 Jahre alte Julian Erhardt siegte in den vergangenen beiden Jahren und versucht nun eben virtuell, das Triple einzufahren. Eine Teilnehmerbegrenzung gibt es nicht, die Rennen sind offen für alle. Sämtliche Informationen sind im Internet unter www.basf-tcrn.de zu finden.