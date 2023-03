Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Olympische Bewegung und seine Studenten haben Norbert Müller ein Leben lang angetrieben. Er hatte bereits eine Idee für die Olympischen Spiele 2024 in Paris in der Tasche, er betreute gerade seine allerletzte Masterarbeit. Nun, in der Nacht zum Mittwoch, ist der hochgeschätzte „Olympiaprofessor“ nach langer Krankheit im Kreise seiner drei Kinder gestorben. Er wurde 75 Jahre alt.

Begegnungen mit Norbert Müller waren wertvoll und lehrreich. Herzlich. Ein Erlebnis. Man ging aus Gesprächen mit einer leisen Ahnung vom einzigartigen Olympischen Geist. Pierre de