Am kommenden Freitag startet der FC Arminia Ludwigshafen in seine insgesamt neunte Runde in der Fußball-Oberliga. Das Saisonziel dürfte er mit vielen Kontrahenten teilen: Platz sechs in der zwölf Teams umfassenden Südstaffel. Damit wäre der Klassenverbleib in trockenen Tüchern.

Die Arminia geht mit einem neuen Trainer in die Serie, der eigentlich ein alter Bekannter ist. Ralf Gimmy hat in der Jugend und noch zwei Jahren danach bei seinem Heimatverein gespielt.