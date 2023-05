Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem 4:0-Erfolg des KFC Uerdingen am Mittwochabend beim SV Meppen ist der 1. FC Kaiserslautern auf den drittletzten Tabellenplatz der Dritten Liga abgerutscht. Für Offensivmann Marlon Ritter zählen nur noch Siege. Zunächst am Samstag im Kellerduell in Magdeburg. Der 26-Jährige wünscht sich Geschlossenheit im Abstiegskampf.

Natürlich hat Marlon Ritter den Auswärtssieg der Uerdinger am Mittwochabend wahrgenommen. Ebenso die gute Leistung des Tabellenvorletzten VfB Lübeck beim 0:0 gegen den Aufstiegsaspiranten