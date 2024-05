Der Stadtrat hat es sich diese Woche nicht leicht gemacht bei der Debatte über die Umbenennung von drei Straßen. Vor allem nicht beim Ex-Kirchenpräsidenten Hans Stempel. Der hatte große blinde Flecken in seiner Wahrnehmung dessen, was Kriegsverbrecher von Kriegsgefangenen unterscheidet, aber auch große Verdienste. Schwierig. Beim Rassisten Kohl-Larsen hätte man sich dagegen mehr Klarheit gewünscht. Da haben es nur zwei CDU-Mitglieder geschafft, für eine Namensänderung die Hand zu heben – bei einem Ministräßchen mit ganz wenigen Anliegern. Seltsam auch, dass die CDU zwar Hindenburg einstimmig die Ehrenbürgerwürde aberkennen konnte, nicht aber die Ehre eines Straßennamens. Kohl-Larsen dürfte bei dem sich abzeichnenden Bürgerbegehren besonders interessant werden: Machen die Stempel-Befürworter mit den Kohl-Larsen-Freunden gemeinsame Sache? Eine Kommentatorin auf Facebook hat das Grundsatzproblem sehr deutlich gemacht: Sie kenne weder „Stembel“ (!) noch Kohl-Larsen. Da stoßen dann ernsthafte Diskussionen an enge Grenzen.