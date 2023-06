Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kommt alles so, wie es kommen soll? Der schicksalsergebene Terrence Boyd sucht nach dem 0:2 des Fußball-Drittliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern in Köln in dieser Vorstellung Trost. Der Trainer der siegreichen Viktoria motiviert seine Elf mit der eigenen Historie.

Olaf Janßen hatte im Austausch mit Vize-Präsident Franz Wunderlich wohl die richtige Geschichte ausgesucht, mit der er die Mannschaft von Viktoria Köln vor dem so wichtigen Heimspiel gegen