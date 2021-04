Das Fußball-Drittliga-Derby des abstiegsbedrohten 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen den 1. FC Saarbrücken ist auch für Hendrick Zuck eine besondere Partie. Der Saarländer hat für den FCK bisher 18 Zweit- und 70 Drittligaspiele absolviert. Der 30-Jährige freut sich auf das Duell. Der Kampf um den Klassenverbleib steht dabei im Vordergrund.

Es ist ein Derby, zugleich ist es für den 1. FC Kaiserslautern eine äußerst wichtige Etappe auf dem Weg zum mittlerweile ersehnten Verbleib in der Dritten Fußball-Liga. Die Lauterer müssen im Abstiegskampf punkten. Der 1. FC Saarbrücken schielt noch nach oben und braucht daher die Zähler, die an diesem Samstag auf dem „Betze“ zu vergeben sind, ebenfalls.

Für die Saarländer, deren Fans sich trotz des erneuten Geisterspiels mächtig heißmachen mit teils geschmacklosen Aktionen mit Kreuzen und einem Kindersarg, mag der Derby-Aspekt sehr wichtig sein. Für die Roten Teufel sollte der Kampf um den Klassenverbleib bedeutsamer sein.

Familie des Wahl-Pfälzers bekommt Zuwachs

Gleichwie: Hendrick Zuck, in Püttlingen geborener Saarländer im FCK-Dress, freut sich sehr auf das für ihn besondere Spiel. Zu Nicht-Corona-Zeiten hätte er wohl ziemlich viele Karten für das Duell des in den vergangenen Jahren so tief gefallenen FCK gegen den zuletzt wieder aufstrebenden FCS besorgen müssen, besorgen dürfen. Eltern, Geschwister, Großeltern, kurzum fast die ganze Familie, wohnt noch im Saarland, in Großrosseln, wo Zuck aufgewachsen ist. Dort hat „Zucki“ die Freude am Fußball gefunden, hat in der Jugend des SC Großrosseln mit dem heutigen FCS-Kapitän Manuel Zeitz zusammengespielt. „Wir sind auch zusammen zur Schule gegangenen, waren Kumpels, aber irgendwie hat es sich dann zerlaufen, wie das halt so ist“, erzählt Zuck beim Blick zurück. Er ist seit seiner Rückkehr aus Freiburg und Braunschweig wieder Wahl-Pfälzer, wohnt mit seiner Frau und dem zweijährigen Sohn Paul in Otterberg bei Kaiserslautern. In rund zwei Wochen erwartet die Familie das zweite Kind.

Auch im Abstiegsfall weiter beim FCK?

Zucks Frau Julia ist in Saarbrücken geboren, ihre Familie stammt aus Auersmacher, südlich der saarländischen Hauptstadt gelegen. Dort haben die Zucks ein Grundstück gekauft, wollen bauen, es soll langfristig die Heimat der Familie werden. Wo „Zucki“ Richtung Karriereherbst Fußball spielen wird, ist offen. Sein Vertrag beim FCK läuft aus. Er könnte sich vorstellen, zu bleiben – auch im Abstiegsfall. „Ich mag den Klub, war schon früher FCK-Fan“, sagt der 30-Jährige. Er hat großes Verständnis dafür, dass jetzt, mitten in der schwersten Phase der Klubgeschichte, nicht die Zeit ist, über Verträge zu reden. Zu vieles ist unklar. Dritte Liga? Regionalliga? Wie viel Geld haben die Roten Teufel künftig zur Verfügung? Trotz der alles in allem so bitter enttäuschenden Saison der vormals aufstiegsambitionierten und vergleichsweise teuren teuflischen Truppe: Der erfahrene, vor zwei Jahren schon fast abgeschriebene Zuck hat dem FCK mit seiner ruhigen und ballsicheren Spielweise Argumente geliefert, mit ihm zu verlängern, egal in welcher Liga. Kein Überflieger, aber ein zuverlässiger Profi, der auch Tore vorbereitet und erzielt.

Entwarnung bei angeschlagenen FCK-Profis

FCK-Trainer Marco Antwerpen machte ihn sofort zum Linksverteidiger, schätzt Zuck zudem als Ecken- und Freistoßschützen – auch wenn da das gesamte Team unterm Strich arg enttäuschte. Beim 1:1 zuletzt in Lübeck war Zuck nach der Pause Aushilfskapitän. Er weiß, worum es geht: „Saarbrücken ist eingespielt, hat schnelle Flügelspieler, da können wir uns nicht erlauben, dass bei uns ein, zwei, drei Spieler nicht an ihre 100 Prozent rankommen!“

Bei den zuletzt angeschlagenen Jean Zimmer, Marvin Senger, Tim Rieder und Felix Götze hat sich die Lage rechtzeitig vor dem Derby entspannt. Allerdings musste FCK-Trainer Antwerpen wegen eines neuen Corona-Falls im Team leicht umplanen.

FCK-Corona-Fall: Derby soll dennoch steigen

Kurz vor dem Pfalz-Saar-Derby am Samstag gegen Saarbrücken wurde beim FCK erneut ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Klubangaben kann der Trainings- und Spielbetrieb beim FCK nach einer weiteren, negativen Testreihe und einer Entscheidung des Gesundheitsamts unter weiter strenger Beachtung des DFB-Hygienekonzepts fortgesetzt werden. Der am Donnerstag gemachte Test eines Spielers, dessen Namen der FCK nicht nennt, war positiv. Die Tests aller weiteren Spieler und Trainer am Donnerstag sowie die komplette Testreihe am Freitag fielen negativ aus. So verordnete das Gesundheitsamt keine Quarantäne für den gesamten Kader. Die Partie gegen Saarbrücken soll stattfinden – negative Tests beim FCK-Team am Samstagmorgen vorausgesetzt. Der positiv getestete Spieler befindet sich seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne. Ein weiterer FCK-Profi ist seit eineinhalb Wochen in Quarantäne.

So spielen sie

1. FC Kaiserslautern: Spahic - Hercher, Rieder, Senger, Zuck - Götze, Sickinger - Zimmer, Ouahim, Redondo (Ritter) - Pourié – Ersatz: Raab, Bakhat, Jensen, Sessa, Hanslik, Huth – Es fehlen: Winkler (Gelb-Rot-Sperre), Gözütok (Rotsperre), Kraus (Muskelfaserriss im Hüftbereich), Kleinsorge (Leistenoperation), Ciftci (Muskelbündelriss im Oberschenkel), Gottwalt, Schad, Spalvis (alle Rehatraining)

1. FC Saarbrücken: Batz - Barylla, Zellner, Sverko, Breitenbach - Jänicke, Zeitz, Kerber - Shipnoski, Jacob, Gouras – Es fehlen: Günther-Schmidt (Covid-19), Thoelke, Vunguidica (beide Reha), Bösel (muskuläre Probleme)

Hinrunde: 1:1.