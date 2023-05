Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die durch Corona-Fälle geplagte deutsche Mannschaft zeigte ein großartige Leistung gegen Polen. Es ragte heraus: der junge Julian Köster vom Zweitligisten VfL Gummersbach. Einen hat das nicht überrascht. Am Donnerstag (18 Uhr, ARD) wartet nun als erster Hauptrundengegner Spanien. Aber es gibt schon wieder neue Corona-Fälle.

Genau so läuft es zuweilen im Mannschaftssport. Ein Spieler ist krank, verletzt, kann nicht mitmachen. Ein anderer übernimmt seinen Platz, zeigt, was er kann, was er drauf hat. Vielleicht