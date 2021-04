Die Adler Mannheim müssen in den restlichen Playoff-Partien auf ihren Angreifer Tommi Huhtala verzichten. Wie eine MRT-Untersuchung ergab, hat sich der 33-jährige Finne in Spiel drei der Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers eine Schulterverletzung zugezogen, die einen chirurgischen Eingriff erfordert. Huhtala wird am Mittwoch operiert. Er ist neben David Wolf bereits der zweite Angreifer der Adler, der im Kampf um die Meisterschaft nicht mehr zur Verfügung steht.