Manchmal bedarf es nur einer Idee und fünf Minuten, um ein Eishockey-Spiel auf den Kopf zu stellen. So geschehen bei der irren Viertelfinal-Partie der Adler Mannheim gegen die Straubing Tigers am Samstagabend. Die gewann der Titelfavorit mit 4:3 (0:2, 0:1, 3:0; 1:0) nach Verlängerung – und zog so ins Halbfinale ein. Der Mut von Adler-Coach Pavel Gross gab dem Team den entscheidenden Kick.

Lange Zeit sah es gar nämlich nicht danach aus, als könnten die Adler in diese Partie zurückkommen. In nahezu allen Belangen waren die Mannheimer den Gästen aus Bayern unterlegen.