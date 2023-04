Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem rasanten Endspurt katapultierte sich die TSG 1899 Hoffenheim auf der Zielgeraden der Bundesliga-Saison in die Europa-League-Ränge. Das sollte auch in der neuen Saison das Ziel sein. Die Top Fünf anzugreifen, also den FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig. Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen, wird schwierig

Es ist ein vergleichsweise ruhiger Sommer für den Sportdirektor Fußball, Alexander Rosen. Nach der Demission von Alfred Schreuder vier Spieltage vor Schluss musste er sich um einen neuen Trainer