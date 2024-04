Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Himmelsbergstollen rückte kürzlich wieder ins Interesse der Öffentlichkeit, nachdem ein Experte dazu geraten hatte, den Stollen künftig auch für Touristen zu öffnen. Unser Kolumnist Wolfgang Ohler erinnert sich an das immer wieder aufkeimende Medieninteresse und an besondere Geschichten rund um den Stollen.

So so, do hat mer de Himmelsberschstolle mol widder ausgegrab un zum Thema in de Zeidung