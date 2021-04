Sowohl Sieger Max Verstappen als auch der zweitplatzierte Lewis Hamilton haben in Imola brillante Leistungen gezeigt.

Was sich bereits beim Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain angedeutet hatte, hat sich beim Großen Preis der Emilia Romagna bestätigt: Wenn Max Verstappen und Red Bull alles auf die Reihe kriegen, sind sie für Lewis Hamilton und Mercedes-AMG ein ebenbürtiger Gegner. Am Samstag „patzte“ Verstappen noch mit Platz drei im Qualifying, am Sonntag wetzte er diese Scharte aus und quetschte sich gleich nach dem Start an Pole-Mann Hamilton vorbei. Die Vorentscheidung in einem spektakulären Rennen bei schwierigen Bedingungen.

So schwierig, dass sowohl Verstappen als auch Hamilton die Hilfe von Glücksgöttin Fortuna in Anspruch nehmen mussten. Der Holländer unmittelbar vor dem Neustart, als er beim Reifenaufwärmen um ein Haar von der Piste gekreiselt wäre, der Engländer, als er sich nach seinem Ausritt rückwärts (!) aus dem Kiesbett befreien konnte. Hamiltons Aufholjagd von Platz neun auf Rang zwei lässt auf künftige spannende Duelle mit Verstappen hoffen.

Klassischer Fehler

Mick Schumacher leistete sich einen klassischen Fehler (Mauerkuss beim Reifenheizen hinter dem Safetycar), erfüllte aber mit einem ordentlichen Rennen die Erwartungen, zumal er Nikita Masepin einmal mehr klar in die Schranken weisen konnte.

Sebastian Vettel ist bei Aston Martin noch nicht angekommen, muss ein Wochenende zum Vergessen abhaken: Qualifying zu schwach, Start aus der Boxengasse hinter dem Feld, Zeitstrafe nach Teamfehler, vorzeitiges Ende mit technischem Defekt. Vettel gehört heuer (noch) nicht zu den Tüchtigen, die dann auch mal Glück haben.