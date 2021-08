Der 1. FC Kaiserslautern kommt nach einem formidablen ersten Abschnitt gegen den FC Ingolstadt nicht über ein 1:1 hinaus. Viel schlimmer: Dominik Schad verletzt sich in der Endphase schwer am linken Unterschenkel.

Nach Fußball war am Ende keinem der 2905 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion mehr zumute. Die sehr schwere Verletzung Dominik Schads am Unterschenkel machte das 1:1 (1:0) des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Ingolstadt zweitrangig. Der Rechtsverteidiger des FCK verletzte sich kurz vor Schluss nach einem Duell mit Rico Preißinger, den aber keine Schuld trifft. Minutenlang wurde Schad von neun Fachkräften medizinisch erstversorgt. Er bekam gleich eine Infusion gelegt und wurde schließlich aus dem Stadioninneren gefahren.

Es war das hochtraurige Ende einer kampfbetonten, teils dramatischen Partie. An deren Ende das vierte Lauterer Remis in Serie steht bei zwei Niederlagen zum Auftakt.

0:1 der „Schanzer“ nicht anerkannt

Bei Ingolstadt meldete sich Kapitän und Sturmtank Stefan Kutschke kurzfristig und rechtzeitig für die Partie nach überstandener Verletzung zurück. So musste der ehemalige Kaiserslauterer Marcel Gaus als Vize die Spielführerbinde wieder an Käpt’n Kutschke abgeben. Auch ohne den Stoff-Fetzen versprühte Gaus Gefahr bei Standards: So köpfte Thomas Keller eine Gaus-Ecke prompt ins FCK-Tor (8.). Doch Schiedsrichter Asmir Osmanagic verweigerte dem Treffer der „Schanzer“ die Anerkennung: Er entschied auf einen Angriff auf FCK-Schlussmann Avdo Spahic – Glück für die Lauterer nach dem Fehler ihres Torwarts. Wieder hatten sie einen frühen Gegentreffer kassiert, diesmal allerdings ohne Konsequenzen.

Pourié trifft zum 1:0 mit der Hacke

Im Gegenteil: Kurz darauf gingen die Roten Teufel erstmals in dieser Saison in Führung. Nach Zuarbeit von Kevin Kraus, Marlon Ritter und Daniel Hanslik traf FCK-Angreifer Marvin Pourié, die Speerspitze im 4-1-4-1-System von Trainer Jeff Saibene spektakulär. Mit der Hacke kickte der 29-Jährige den Ball ins von Fabijan Buntic gut gehütete Tor der ambitionierten Ingolstadter (10.).

Das 1:0 beflügelte die Lauterer, die schon aggressiv-offensiv gestartet waren, sichtlich. Es war diesmal ein zunächst beschwingter, temporeicher Vortrag der Hausherren. Auf der linken Außenbahn zeigte sich Neuzugang Kenny Prince Redondo gegenüber dem 0:0 am Samstag beim FC Bayern München II stark verbessert. Zweimal sorgte der schnelle Offensivspieler für große Gefahr (33., 36.).

Ingolstadt blieb bissig, hatte aber Glück, dass Schiedsrichter Osmanagic auch auf der Gegenseite eine Entscheidung fällte, die ebenfalls heiß diskutiert wurde. Bei Tobias Schröcks vermeintlichem Handspiel (23.) im Strafraum verhängte der Unparteiische eben keinen Elfmeter. Dem protestierenden Saibene deutete er „angelegter Arm“ an.

Elva sieht Rot

In der 65. Minute holte sich Ingolstadts Caniggia Elva eine verdiente Rote Karte ab: Er stieß Ritter zu Boden – eine klare Tätlichkeit. In Unterzahl rannte der FCI trotzig an, Torwart Buntic rückte als „Libero“ oft bis zur Mittellinie vor. Das wütende Attackieren wurde belohnt: Die nach der Pause schwachen Lauterer verteidigten nicht entschlossen genug, als Filip Bilbija das 1:1 (76.) erzielen durfte.

Nach Spielschluss attackierte FCI-Sportdirektor Michael Henke den FCK-Trainer. „Ich habe einen Tritt gespürt, nicht der Rede wert“, sagte Saibene. Aber welch ein trauriges Ende.

So spielten sie

1. FC Kaiserslautern: Spahic - Schad, Kraus, Sickinger, Hlousek - Rieder - Hanslik (71. Skarlatidis), Morabet (56. Bachmann), Ritter (81. Huth), Redondo - Pourié

FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke (68. Preißinger) - Keller - Gaus, Stendera (68. Niskanen) - Elva, Kutschke, Bilbija

Tore: 1:0 Pourié (10.), 1:1 Bilbija (76.) - Gelbe Karten: Hlousek (2), Pourié - Franke (2), Keller, Kutschke, Preißinger, Stendera, Trainer Oral, Co-Trainer Fotheringham - Rote Karte: Elva (65., Tätlichkeit) - Beste Spieler: Pourié, Rieder, Ritter - Buntic, Gaus - Zuschauer: 2905 - Schiedsrichter: Osmanagic (Stuttgart).