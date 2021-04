Daniel Hanslik wird Torinstinkt nachgesagt. Sportdirektor Boris Notzon nennt ihn „super-abschlussstark“. Löst der 24-Jährige das Ertragsproblem der Roten Teufel? Eine Geschichte über alte Schlagzeilen, kleine Enttäuschungen, Vierbeiner, ein „großes Ding“ und ein prominentes Vorbild, das einen ähnlichen Weg beschritten hat.

Wer über Daniel Hanslik im Internet recherchiert, stößt unter anderem auf eine Schlagzeile aus dem Jahr 2017. Das Portal goal.com fragt: Schnappt Arsenal Borussia Dortmund Daniel Hanslik weg? Beigefügt ist ein privates Instagram-Foto, es zeigt den damals 20-jährigen Stürmer zwischen Mesüt Özil und Shkodran Mustafi. Da Letztgenannter Trainingskleidung der „Gunners“ trug, spekulierte die Goal-Redaktion, das Bild müsse in Arsenal-Räumlichkeiten entstanden sein. Hanslik schmunzelt, wenn er im Oktober 2020 darauf angesprochen wird. Doch, es sei „schon ein positives Gefühl“, einmal Hauptperson einer Meldung mit solch prominenten Klubs gewesen zu sein, sagt er.

Irgendetwas muss der junge Mann also haben, das ihn für Fußball-Ensembles begehrenswert erscheinen lässt. Zuvorderst: Torinstinkt, den FCK-Sportdirektor Boris Notzon nach den Trainingseindrücken am Mittwoch noch einmal unterstreicht. Hanslik sei „super-abschlussstark“, sagt Notzon, er könne links wie rechts schießen, sei kopfballstark und mit guter Physis gesegnet. Ein Mann für die Box also, obgleich er in der vergangenen Saison als Kieler Leihgabe an Hansa Rostock oft über die Flügel gekommen sei.

FCK war schon einmal an Hanslik dran

Vor seiner Kieler Zeit spielte Hanslik bei der zweiten Garde des VfL Wolfsburg, bei der er mit 30 Toren und 16 Vorlagen in 52 Regionalliga-Spielen auftrumpfte. Der FCK hatte schon da die Antennen ausgefahren und um Hanslik gebuhlt, der Deutsch-Pole aber entschied sich für Holstein. Dass er dort nicht die gewünschte Rolle spielte, enttäusche ihn natürlich ein bisschen, sagt Hanslik. Als Spielertyp sei er bei dem Zweitligisten im Moment aber nicht gefragt und dem Klub nicht böse. Vielmehr blicke er voller Vorfreude auf die Zeit in der Pfalz.

Für ihn sei es „schon ein großes Ding“, den Dress des FCK zu tragen. Die Zukunft habe er nicht langfristig geplant, „manche Sachen passieren, ohne dass man sie beeinflussen kann“. Die vergangenen Tage waren für Daniel Hanslik hektisch und stressig. Die Leihe zum FCK wurde auf den letzten Drücker realisiert, er wusste lange nicht, wohin die Reise geht. Als die Roten Teufel in Wiesbaden spielten, rauschte Hanslik auf der Autobahn von Kiel nach Kaiserslautern. Später sah er sich die Höhepunkte der Partie in der Zusammenfassung an. Einen 0:2-Rückstand bei solch einem Gegner aufzuholen, zeuge von Qualität und spreche für einen intakten Mannschaftsgeist, sagt Hanslik. Am Dienstag wurde der „Riesenhundefreund“ 24, bis auf ein Abendessen mit dem Berater fiel die Feier aus. Freundin und Mischlingsvierbeiner („Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist“) kommen nach.

Vorbild Miroslav Klose

Daniel Hanslik ist allein schon deshalb kein alltäglicher Spieler, weil er nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen hat. Er hat sich den Weg über den Amateurfußball geebnet, wie ein gewisser Miroslav Klose, der im Übrigen sein großes Vorbild ist. Warum? Klose sei ein sehr dynamischer Stürmer gewesen, habe mit seiner Ruhe viele Tore erzielt und viele Situationen intuitiv richtig erkannt, sagt Hanslik. Der Torabschluss lasse sich trainieren, diese Intuition aber habe man – oder man habe sie eben nicht. „Er war einfach ein kompletter Stürmer. Und er hat extrem viel erreicht.“

Hanslik kommt mitten aus dem Mannschaftstraining mit Holstein Kiel. Er ist fit für den Hit gegen Waldhof Mannheim. „Wahnsinn“ wäre es, dürfe er bei seinem Debüt „gleich Derbyluft schnuppern“. Ob Trainer Jeff Saibene ihn lässt? „Wir werden bestimmt zusammen eine Lösung finden“, sagt Hanslik. Und schmunzelt. So wie über die Meldung mit dem FC Arsenal.

Steckbrief