Da waren’s wieder sechs: Borussia Dortmund hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Am Ende einer bis dahin zumindest ergebnistechnisch perfekten englischen Woche kam der BVB nur zu einem 1:1 (1:1) beim 1. FC Köln.

Die Borussia hat nun wieder sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern München. Der Serienmeister hatte am Samstag 4:0 gegen Union Berlin gewonnen. Sieben Spiele stehen noch an, darunter am viertletzten Spieltag das direkte Duell in München.

Der im Vorjahr noch an Köln ausgeliehene Marius Wolf (8.) hatte Dortmund eigentlich einen Start nach Maß beschert. Doch der FC kam durch Sebastian Andersson zum verdienten Ausgleich (36.) und darf als Siebter – und angesichts solcher Leistungen zu Recht – weiter vom Einzug in die Europa oder Conference League träumen. Beim BVB blieb Torjäger Erling Haaland beim Startelf-Comeback nach 57 Tagen der 17. Saisontreffer wie nach seinen beiden Einwechslungen bei den 1:0-Siegen gegen Bielefeld und in Mainz verwehrt.

1. FC Köln lässt sich nicht unterkriegen

Die erste Chance der Partie hatte der BVB, aber nicht Haaland, sondern der Minuten vor dem Anpfiff für den beim Aufwärmen verletzten Nico Schulz ins Team gerückte Raphael Guerreiro. Dessen Schuss aus dem Rückraum nach einer Ecke parierte FC-Keeper Marvin Schwäbe aber mit zwei Fäusten. Wenige Sekunden später nutzte der BVB eine sich bietende Gelegenheit eiskalt aus: Kölns Rechtsverteidiger Benno Schmitz wurde behandelt, und direkt nach Spielaufnahme passte Jude Bellingham über dessen Seite zu Wolf, der setzte sich gegen Timo Hübers durch und ließ Schwäbe keine Chance. Schmitz musste anschließend ausgewechselt werden.

Eine Viertelstunde später hatte Haaland seine erste Gelegenheit, wieder nach Pass des starken Bellingham verzog er knapp (24.). Aber Köln spielte wie fast immer unter Trainer Steffen Baumgart energisch nach vorne.

Sebastian Andersson gleicht aus

Nach 20 Minuten flog Anthony Modeste knapp an einer Flanke von Mark Uth vorbei, beim Ausgleich hatte der Franzose dann aber doch den Kopf im Spiel: Eine Flanke von Jannes Horn verlängerte er auf Sturmpartner Andersson, der Guerreiro entwischt war und aus vier Metern einschoss. Sechs Minuten später köpfte der Schwede nach Flanke von Horn knapp über das Tor.

Zehn Minuten nach der Pause hatte Haaland die Riesenmöglichkeit zum 2:1, als er frei vor Schwäbe auftauchte, doch der Kölner Keeper parierte großartig mit dem linken Fuß.

Dortmunder Chancen entstanden meist aus einzelnen guten Aktionen, richtig Druck aufzubauen gelang dem BVB gestern Abend meist nicht.

So spielten sie

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz (10. Ehizibue), Kilian, Hübers, Horn - Özcan - Uth (84. Ostrak), Duda, Schaub (68. Thielmann) - Modeste, Andersson (84. Olesen)

Borussia Dortmund: Kobel - Passlack (46. Hummels), Can, Akanji, Guerreiro (66. Brandt) - Witsel - Reyna, Bellingham - Wolf (87. Pongracic), Haaland (87. Reinier), Hazard (81. Malen)

Tore: 0:1 Wolf (8.), 1:1 Andersson (36.) - Gelbe Karten: Özcan (4), Duda (5) - Wolf (4), Witsel (4), Can (3) - Beste Spieler: Uth, Özcan - Bellingham, Wolf - Zuschauer: 50.000 (ausverkauft) - Schiedsrichter: Siebert (Berlin)