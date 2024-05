Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verschmelzung der SG Edesheim mit dem Südhaardter SV 23 geht in die entscheidende Phase: Am Freitag, 10. Mai, 20 Uhr, entscheiden die SGE-Mitglieder bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Gemeindehalle Edesheim, ob ihr Verein mit dem Südhaardter SV 23 verschmilzt.

Um einen pünktlichen Beginn zu gewährleisten, ist bereits ab 19 Uhr Einlass. Am Montag, 13. Mai, 19 Uhr, Clubhaus in Roschbach, stimmen dann die Mitglieder des Südhaardter SV 23 (ehemals