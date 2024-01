Für die letzten Weltmeisterschaften galt: Viele Mannschaften streiten zu Beginn um den Titel, und am Ende gewinnt immer Dänemark. Das könnte nun auch bei der EM zutreffen.

Dreimal in Folge gewann Dänemark den WM-Titel. Bislang läuft es auch bei der Europameisterschaft in Deutschland für das Starensemble von Nikolaj Jacobsen rund.

Wobei: Im ersten Spiel der Hauptrunde tat sich das dänische Team 30, 40 Minuten lang schwer gegen die Niederlande, beim Schlusspfiff stand jedoch wieder ein klarer 39:27-Erfolg. „Den allergrößten Respekt für die Niederlande. Sie spielten eine unglaubliche erste Halbzeit, mit unglaublich viel Tempo. In der Umkleidekabine haben wir uns ein bisschen überlegen müssen, was wir ändern“, sagte Top-Spieler Mathias Gidsel.

Topspiel gegen Schweden

Dänemark startete in der Vorrunde mit einem 23:14 gegen Tschechien, einem 40:28 gegen Griechenland und einem 37:27 gegen Portugal, der bislang besten Leistung im Turnier. Mathias Gidsel warf in der Partie neun Tore. Rasmus Lauge Schmidt und Simon Pytlick mit je sieben Toren ¬ die Breite im Kader ist der große Trumpf der Mannschaft. Im Tor überzeugen Niklas Landin und Emil Nielsen. Dänemark scheint bereit für den EM-Titel. Am Freitag kommt es zum großen Duell mit Schweden. „Wir spielen in denselben Klubs, wir sind Freunde. Wir können einander nicht überraschen. Das ist ein Schlüsselspiel für das Halbfinale“, erläuterte Gidsel.

Bei der vorigen EM in der Slowakei und in Ungarn verlor die dänische Startruppe das Halbfinale gegen Spanien doch etwas überraschend mit 25:29 und holte nach dem Sieg im Spiel um den dritten Platz gegen Frankreich Bronze.