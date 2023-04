Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Lage beim Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens ist gerade ziemlich dynamisch. Am Freitag wurden Chefcoach Patrick Fischer und Sportdirektor Steven Dooley ihrer Ämter enthoben, am Samstag trat Co-Trainer Ronny Fahr nach dem 1:1 gegen die TSG Balingen aus Solidarität zu Fischer zurück, am Montagabend tagte der Aufsichtsrat, um Lösungen für die offenen Personalfragen zu finden.

Nun, der Trainerjob ist für die restlichen Partien vor der kurzen Winterpause an Martin Gries vergeben. Der 36-Jährige war schon einmal Fischers Nachfolger. 2019 übernahm