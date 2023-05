Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Eulen Ludwigshafen befinden sich fünf Spieltage vor Saisonende in sicheren Gefilden. Das war in der letzten Runde der Zweiten Handball-Bundesliga nicht der Fall, da steckte das Team in Abstiegsnöten. Am Mittwoch kommt der Tabellenvorletzte HC Empor Rostock in die Friedrich-Ebert-Halle (19 Uhr).

Für die heutige Konstellation ist Teammanager Philipp Grimm nicht undankbar: „Das ist mal eine neue und entspannte Situation. In der Bundesliga haben wir immer bis zum Schluss gegen den Abstieg