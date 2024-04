Der Lehrgang im März hat bei der Nationalmannschaft für Aufbruchstimmung gesorgt. David Raum erklärt, was das Besondere ist und warum das zu einer guten EM führen kann.

Leipzig (dpa) - Nationalspieler David Raum sieht die vergangenen Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande als Initialzündung für eine erfolgreiche Heim-EM. «Da ist etwas entstanden», sagte der Verteidiger von RB Leipzig dem «Kicker». «Ich war jetzt zwei Jahre dabei, aber eine solche Turnier-Dynamik und solch ein Team-Gefüge war bei diesem Lehrgang einzigartig. Das gibt einem ein richtig gutes Gefühl Richtung EM.»

Raum war beim 2:0 in Lyon ohne Einsatz geblieben, spielte beim 2:1 in Frankfurt in den letzten elf Minuten. Im DFB-Team ist Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart derzeit als linker Verteidiger gesetzt, Raum ist vom Bundestrainer als Back-up vorgesehen. «Julian Nagelsmann hat mir klar aufgezeigt, dass ich für das Gefüge der Mannschaft als physischer Mentalitätsspieler wichtig sein kann. Diese Rolle habe ich akzeptiert und gut angenommen, so wurde mir das auch mitgeteilt», sagte der 25-Jährige.

Den Status als Nummer zwei auf der linken Abwehrseite akzeptiert Raum. «Mit den Jahren habe ich gelernt, dass es im Fußball wichtig ist, seine Rolle anzunehmen und dranzubleiben», sagte Raum. Es könne auch sehr schnell in die andere Richtung gehen. In dieser Spielzeit ist Raum in Leipzig zum unumstrittenen Stamm- und Führungsspieler gereift. Mit neun Tor-Vorlagen gehört er zu den Top Ten der Bundesliga.