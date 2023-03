Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein schnelles Wiedersehen steht Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen im Gastspiel am Freitag beim ASV Hamm-Westfalen (19.15 Uhr, Westpress-Arena) bevor. Die folgende Partie fällt Corona zum Opfer.

Vor knapp einem Monat waren die Westfalen in der Nachholpartie in der Friedrich-Ebert-Halle zu Gast und mussten sich in letzter Sekunde durch einen Treffer von Stefan Salger noch mit 25:26 (14:14) geschlagen