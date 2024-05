Er ist Italo-Schwabe und baut darum auch seine Comedy-Show: Roberto Capitoni. Beim Zweibrücker Straßentheaterspektakel am 11. Mai, 19.30 Uhr, gastiert er in der HHG-Halle in der Bleicherstraße.

Früher war nicht alles besser, früher war alles anders, ganz anders, sagt Roberto Capitoni. Er muss es wissen, er macht seit 43 Jahren Comedy. Gerne zitiert er seinen Onkel Luigi, der sagt: „Italiener leben länger … außer mit Betonschuhen.“ So heißt auch sein neues Programm. Den Rahmen seiner komödiantischen Zeitreise bietet seine nicht ganz ernst gemeinte Biografie „Vom Punk zum Comedian“, die 2021 als Buch erschienen ist. Denn eins ist klar: Roberto ohne Musik ist undenkbar. Seine ersten musikalischen Begegnungen waren mit den Beatles-Singles seiner Schwester, die er nach dem Kindergarten zu Hause hörte. 1977 entdeckte er den Punk für sich, wurde Mitglied einer Punkband. Das Publikum erfährt alles über seine Zeit als Stagehand bei Queen, AC/DC und Tina Turner sowie die Backstage-Geschichten vieler Weltstars. Bis er durch einen Besuch bei einem Punkkonzert Ende 1980 in Stuttgart zum Comedian wurde. Capitoni macht in seinem Programm einen Rundumschlag: Sowohl seine Kindheit als Italo-Schwabe in Isny als auch die Teenager-Zeit seiner Tochter sind darin enthalten.

Karten gibt es im Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, Telefon: 06332 871471, und online unter ticket-regional.de.