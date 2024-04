Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Tage nach der Niederlage beim TV Hüttenberg schlagen die Eulen Ludwigshafen den TSV Bayer Dormagen mit 30:27. Sie erarbeiten am Dienstagabend einen komfortablen Vorsprung, dann wird es noch mal spannend.

Seit 2017 spielt Maximilian Haider nun schon für die Eulen Ludwigshafen, so einen seltsamen Start in die Partie hatte der Kapitän noch nie. Bereits in der achten Minute sah er nach einem harten Foul