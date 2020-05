Die Eulen Ludwigshafen spiegeln ab der neuen Saison ihre Philosophie auch abseits des Feldes in einem neuen Logo wider. Das Bundesliga-Team, das seit dem Aufstieg 2017 immer mit dem jüngsten Kader in die Saison startete, für leidenschaftlichen Handball steht, bekommt nun zur neuen Saison 2020/21 ein modernes Logo, teilten die Eulen mit. Zudem wird der Klub künftig nur noch unter „Eulen Ludwigshafen“ auflaufen. „Die Eulen Ludwigshafen sind mittlerweile zu einer Marke geworden, die es verdient hat, gesehen zu werden. Zur verbesserten Wahrnehmung und Sichtbarkeit haben wir uns seit geraumer Zeit intensiv mit dem nächsten Entwicklungsschritt befasst. Es ist jetzt zwar Zufall, dass die Veröffentlichung während der Corona-Krise stattfindet und doch ist es gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Zeichen, nach vorne und lösungsorientiert in die Zukunft zu blicken. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, meinte Geschäftsführerin Lisa Heßler.