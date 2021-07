Entwarnung bei Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern: Anil Gözütok hat im Trainingslager in Mals in Südtirol keine schwere Knieverletzung erlitten. Der 20-Jährige hatte sich in einer Trainingseinheit verletzt und musste vorzeitig abreisen. Nun gibt es eine Diagnose: Innenbandzerrung. „Es ist zum Glück nicht so tragisch. Er wird vermutlich zwei Wochen fehlen“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen. Am Freitag standen auf der Sportanlage in Mals noch einmal zwei intensive Einheiten auf dem Programm. Nicht mit dabei war Muhammed Kiprit (22). Der Neuzugang musste wegen einer Erkältung ebenfalls früher abreisen.

Zum Abschluss auf den Watles

Am Abend ging es für das Team dann auf den Watles, dessen Bergstation auf 2150 Metern liegt. Dort steht ein Hüttenabend auf dem Programm. „Ein Bier ist erlaubt“, sagte Antwerpen schmunzelnd. Nach der Rückfahrt am Samstag haben die Spieler am Sonntag frei, am Montag ist ein individueller Lauf vorgesehen, am Dienstag erwartet das Trainerteam die Mannschaft dann wieder auf dem Platz.