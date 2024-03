Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Padel-Tennis ist eine der am rasantesten wachsenden Sportarten weltweit. In Spanien steht sie nach Fußball an Nummer zwei in der Beliebtheitsskala. Der BASF TC Ludwigshafen ist der einzige Verein in der Pfalz, der Padel-Plätze im Freien und in der Halle hat.

Platznot kann schon mal zu einer Sportart mit Weltformat führen. 1965 wollte der Mexikaner Don Enrique Corcuera auf seinem Grundstück in Acapulco einen privaten Tennisplatz bauen lassen. Das Problem: