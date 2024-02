Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bayer Leverkusen, die beste deutsche Mannschaft, hat das Spitzenspiel gegen den FC Bayern verdient gewonnen.

Die Olympischen Spiele in London. Opel ist 150 Jahre alt. Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff trat von seinem Amt zurück. All das geschah im Jahr 2012, in dem Jahr, in dem zum letzten Mal ein