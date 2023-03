Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alles ging blitzschnell, es machte einen Schlag, dann blieb Jasmin Grabowski auf der Matte liegen. „Der Einschlag tat etwas weh, ich werde nachher Kopfschmerzen haben“, sagte sie. Der viel größere Schmerz aber saß in ihrer Seele. Wieder schied sie in Runde eins bei Olympia aus, wie schon in Rio de Janeiro.

„Für mich ist es ist eine Riesenenttäuschung, vor allem, weil ich merkte, dass mehr drin war. Ich wollte es besser machen als in Rio. Es wird dauern, bis ich mich selbst wieder