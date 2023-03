Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Woche nach Bekanntgabe des Kaufs der Markenrechte an der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) durch den ADAC hat der Automobilclub nun die neue Struktur im deutschen Motorsport vorgestellt. So starten DTM und GT Masters an Rennwochenenden gemeinsam, behalten aber ihre jeweilige Charakteristik.

„Wir schaffen langfristig und sehr stabil Sicherheit für den Spitzenmotorsport in Deutschland“, sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser. Die DTM sei seiner Ansicht nach „Motorsport in Deutschland.