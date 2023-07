Der Sieg im sportlich wertvollsten Rennen in der 200-jährigen Geschichte der Pferderennen in Zweibrücken geht nach Mannheim: Der von Marco Klein auf der Waldrennbahn in Seckenheim vorbereitete Bavaria Iron gewann den Großen Preis vom Zweibrücken Fashion Outlet über 1800 Meter.

Geritten wurde der vierjährige Fuchshengst in dem mit 12.000 Euro dotierten Ausgleich II der Kategorie C am zweiten Zweibrücker Renntag des Jahres vom italienischen Stalljockey Tommaso Scardino. Der sizilianische Schwager von Klein übernahm gleich die Spitze im sechsköpfigen Feld und gewann leicht vor dem achtjährigen Wallach Kingdom of Heaven des Bottenbacher Besitzertrainers Christian Peterschmitt mit Larissa Bieß im Sattel. Dritter wurde der sechsjährige Fuchswallach Tom Red des Bexbachers Sven Schleppi mit Alexander Pietsch.

Der zweifache Championjockey weilte erstmals in seiner 30-jährigen Karriere in Zweibrücken. Für Bavaria Iron war es bereits der vierte Jahressieg. Zuletzt belegte er während des Derbymeetings in Hamburg den zweiten Platz. Der Shamalgan-Sohn wurde seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht und gehört nun zu den besten Handicappferden des Landes. Klein meinte: „Nach einer kurzen Pause ist er wieder voll da. Ich traue ihm sogar den Sprung in den Ausgleich I zu.“ Der einheimische Oldie Kingdom of Heaven bestätigte seinen Sieg vom April auf dieser Bahn und schraubte seine Gesamgewinnsumme auf 32.610 Euro.

Einmal entscheidet das Zielfoto

Tommaso Scardino drückte mit insgesamt drei Siegen dem gesamten Renntag den Stempel auf. Zunächst entschied er mit der ebenfalls von Klein trainierten vierjährigen Stute Gamino das erste von insgesamt sechs Galopprennen für sich. Danach gewann er im mit dem „Silbernen Bügel“ einen der begehrtesten Ehrenpreise im deutschen Turf.

Im „Preis der Stadt Zweibrücken“ verwies er mit Masarati Twister erneut das Duo Peterschmitt/Bieß auf den zweiten Rang. Doch dieses Mal war es höllisch knapp. Zuerst musste das Zielfoto vergrößert werden, ehe der vierjährige Wallach aus dem Iffezheimer Quartier von Gerald Geisler als Sieger gegen die gleichaltrige Stute Shake Shake Shake feststand. Tomasso Scardino agiert aktuell in der Form seines Lebens und nimmt nun mit 24 Jahressiegen hinter Deutschlands besten Jockey Andrasch Starke den zweiten Platz in der Championatswertung ein.

Wettfreudiges Publikum

Durch qualitativ hochwertige Prüfungen und reibungslose Organisation entwickelt sich Zweibrücken immer mehr zum Leuchtturmprojekt unter den kleineren Bahnen im Südwesten. Der geschäftliche Teil war äußerst erfreulich: 4000 Zuschauer sorgten für 84.000 Euro Wettumsatz, über 20.000 Euro mehr als im Vorjahr.