Nach dem 3:1 gegen den SV Meppen bietet sich dem SV Waldhof die Chance, sich in der Tabelle ganz oben festzubeißen.

Nun also zum Dritten. Zwei Mal hatte der SV Waldhof in den zurückliegenden Wochen die Gelegenheit, sich mit einem weiteren Sieg noch weiter oben in der Tabelle festzubeißen, zwei Mal scheiterte das Vorhaben. Beim 1:1 gegen Verl und beim 1:2 in Aue reichte es nicht zu einem Dreier – der nun am kommenden Wochenende in Oberhausen gelingen soll, wenn der SVW bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund antritt.

Beim 3:1-Erfolg gegen den SV Meppen war es gelungen, die Konzentration auf den Gegner zu richten, auch wenn die Partie nur wenig spielerisch Glanz versprühte. Dafür reagierten die Mannheimer stark auf einen frühen Rückstand und drehten die Partie wie selbstverständlich noch in der ersten Halbzeit. Im Gegensatz zu vielen Partien in der Hinrunde, als Gegentreffer immer wieder für einen Zusammenbruch sorgten, halten die Waldhöfer bei Rückschlägen jetzt am ausgetüftelten Plan fest und vermitteln damit ein Selbstverständnis, das Teams haben müssen, die bis ganz zum Schluss um den Aufstieg mitspielen wollen.

„Wir sind jetzt voll dabei“

„Wir wollen gegen Dortmund etwas mitnehmen“, formulierte Neidhart die Zielsetzung – und hofft selbstredend darauf, dass sich die Mannheimer mit einem weiteren Sieg in der Tabelle nach oben orientieren können. In der Dritten Liga sorgen unerwartete Resultate der Konkurrenz Woche für Woche für Aufsehen, so dass man mit eigenen Siegen schnell größere Sprünge machen kann. Die Waldhöfer stellten das mit drei Erfolgen zu Beginn des Jahres 2023 unter Beweis.

Das Vertrauen in das eigene Können ist mit ihnen gewachsen. „Wir sind jetzt voll dabei“, sagte Dominik Martinovic nach dem Sieg gegen Meppen. Der Stürmer hat mit vier Treffern in den zurückliegenden fünf Partien einen spürbaren Anteil daran, dass der SVW sich im Aufstiegsrennen zurückgemeldet hat – und nun zum dritten Mal die Chance bekommt, nachlegen zu können.