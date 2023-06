Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt ist auch die deutsche U21 bei der EM früh ausgeschieden. Das passt leider ins Bild. Der deutsche Fußball gibt ein trauriges Bild ab.

Die deutschen U21-Junioren sind gescheitert. Sie schieden bei der EM wie die A-Nationalmannschaft bei der WM in Katar schon in der Vorrunde aus. In einer leichten Gruppe. Das ist die nächste Enttäuschung.