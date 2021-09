Zwei Punkte verbummelt: Drittligist 1. FC Saarbrücken hat am Samstag beim SV Meppen eine frühe 2:0-Führung in den Wind geschossen.

Zwei Punkte verbummelt: Drittligist 1. FC Saarbrücken hat am Samstag beim SV Meppen eine frühe 2:0-Führung in den Wind geschossen. 2:2 (2:1) endete ein Spiel, das die Saarländer fest im Griff hatten, ehe sie sich zu einem nicht mehr näher feststellbaren Zeitpunkt aus auch nicht mehr nachvollziehbaren Gründen kollektiv in die Hose gemacht haben müssen. Jedenfalls waren zehn Minuten nach Wiederanpfiff besagte Hosen voll. Meppens Anschluss kann daher kaum Auslöser gewesen sein, der fiel nämlich schon in Minute 29: Keeper Daniel Batz hatte gepatzt, einen hohen Ball flutschen lassen und noch rasch Christoph Heimlein umgemäht. Luka Tankulic verwandelte den Elfer.

Nach 14 Minuten hatte der FCS 2:0 geführt. Serhat Koruk schenkte mit einem Grusel-Fehlpass Adriano Grimaldi den Ball, der Stürmer tunnelte Torwart Erik Domaschke (7.). Minos Gouras nutzte die vorzügliche Vorbereitung von Sebastian Jacob und Tobias Jänicke, um nachzulegen (14.). Gelegenheiten gab’s genug, um alles klar zu machen. Stattdessen verabschiedeten sich die Gäste nach guter Stunde ganz aus der Spiel-Mitgestaltung, um nun immer hilfloser dem Schlusspfiff entgegenzuschlottern. Es war pures Glück, dass ihnen biedere Meppener nach Willi Evseevs 2:2 (84.) nicht noch das Pünktchen mopsten.