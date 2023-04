Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was wird aus der Fußball-Saison 2019/20 bei den Amateuren? Wird sie, wie vom Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbandes empfohlen, von der Verbandsliga an abwärts bis mindestens 31. August ausgesetzt oder abgebrochen? Bei den Vereinen in der Pfalz sind noch viele Fragen offen. Viele sind für einen Abbruch.

Der Südwestdeutsche Fußballverband hat seine Vereine um Rückmeldung bis 4. Mai gebeten. „Uns ist diese Meinungsbildung wichtig“, betont Präsident Hans-Dieter