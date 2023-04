Eine Woche nach der 1:5-Niederlage gegen den TSV Schott Mainz musste Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim auch gegen den nächsten Aufstiegsanwärter zurückstecken. Die 1:4 (0:2)-Niederlage bei der TuS Koblenz war zur Pause besiegelt.

Mehr als der Ehrentreffer per Foulelfmeter durch Ünal Altintas (72.) nach Foul von Mohamed Redjeb an Nico Schubert war nicht drin. Die taktische Variante, Altintas statt im Abwehrzentrum im Sturm aufzubieten, wurde in Folge eines Vierfach-Wechsels zur Pause wieder rückgängig gemacht.

Seinen Saison-Einstand feierte Keeper Kadir Yalcin – und das an alter Wirkungsstätte. Er kickte mit Unterbrechungen bis 2017 für die TuS Koblenz. An den Gegentoren von Spielertrainer Michael Stahl per Kopf nach einem Eckball (30.), Armend Qenaj (36.), Jacob Pistor (69.) und André Mandt (88.) war er schuldlos.

Auf dem doch ziemlich ramponierten Rasen waren kämpferische Qualitäten mehr gefragt als spielerische Elemente. Koblenz verteidigte mit dem Erfolg den zweiten Platz der Aufstiegsrunde, muss aber weiterhin auf einen Patzer des TSV Schott Mainz hoffen oder aber auf einen Erfolg in der Aufstiegsrunde der Oberliga-Zweiten.