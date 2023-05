Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Harter Nackenhieb in der Nachspielzeit: Stürmer Timmy Thiele besiegelte am Samstagabend in der zweiten Nachspiel-Minute die zweite Heimschlappe in Folge für den 1. FC Saarbrücken. Der Drittliga-Aufsteiger unterlag Viktoria Köln in einer erst zum Ende hin echt aufregenden Partie mit 2:3 (1:0).

Welch wilde Schlussphase: Der eben eingewechselte José-Pierre Vunguidica hatte ausgeglichen (82). Plötzlich wollten die bis zur kalten Dusche in Form des 1:2 entschlummerten Saarländer