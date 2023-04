Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gestärkt durch zwei Partien mit Maximalausbeute, gastiert Drittligist 1. FC Saarbrücken am Freitag (19 Uhr) beim FSV Zwickau. Weil die Pandemie in Sachsen ärger tobt als an der Saar und sonstwo, rollt der Ball vor leeren Rängen. Kein Nachteil, meint Uwe Koschinat.

Der FCS-Coach spielt damit auf das „sehr begeisterungsfähige Publikum“ an, das den Westsachsen daheim den Rücken stärkt. Ob einer gewissen Erfahrung mit Geisterspielen will