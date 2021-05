Ohne sechs Stammspieler musste der FK Pirmasens am Samstag in der Fußball-Regionalliga beim FC Gießen antreten. Dennoch war in der ausgeglichenen Partie ein Sieg drin. Weil aber die Pirmasenser drei Top-Chancen vergaben, verloren sie durch ein spätes Gegentor mit 0:1 (0:0).

Nach Benno Mohr, Gianluca Lo Scrudato (beide verletzt), Sascha Hammann und Yannick Grieß (beide Gelb-Sperre) fielen kurzfristig auch noch Kapitän David Becker (Hexenschuss) und der erkrankte Dennis Chessa aus. Das hatte unter anderem zur Folge, dass Salif Cissé ausnahmsweise mal Linksverteidiger spielte – und das tat er ziemlich gut. Dennis Krob übernahm zunächst Chessas Part im zentralen offensiven Mittelfeld, bildete dann mit dem erstmals seit vier Monaten mal wieder in der Startelf stehenden Konstantinos Neofytos eine Doppelspitze.

Dimitrijevics Chancen

Auf einem rutschigen Rasen hatten beide Teams ihre Tormöglichkeiten. Luka Dimitrijevic vergab erst nach einer feinen Kombination über Tom Schmitt, Cissé und Daniel Bohl (27.), dann lief er allein auf Gießens Keeper Frederic Löhe zu, der großartig parierte (51.). Der gut mitspielende Löhe klärte auch gegen Krob, und der folgende Heber Schmitts verfehlte sein Ziel (65.). Auf der anderen Seite zeichnete sich FKP-Schlussmann Benjamin Reitz bei Chancen für Tim Korzuschek (26.) und Nikola Trkulja (71.) aus. Bis zur 83. Minute stand es 0:0, dann sorgten zwei eingewechselte Spieler für die Entscheidung: Niclas Mohr steckte zu Antonyos Celik durch – 1:0.

„Eine brutal ärgerliche Niederlage auf einem katastrophalen Platz“, sagte FKP-Trainer Patrick Fischer und fügte hinzu: „Natürlich hat uns vorne Dennis Chessa gefehlt.“

SO SPIELTEN SIE

FC Gießen: Löhe - Weiß, Boras, Fink, Heil, Takehara - Trkulja, Hoffmann (55. Mohr) - Arcalean (90. Markovic), Korzuscheck (64. Celik), Ibrahimaj

FK Pirmasens: Reitz - Grünnagel, Frisorger, Zimmer, Cissé - Bohl, Neufang (85. Maroudis) - Dimitrijevic (64. Bürger), Krob, Schmitt (74. Hecker) - Neofytos (85. Eichhorn)

Tor: 1:0 Celik (83.) - Gelbe Karte: Bohl - Beste Spieler: Löhe, Fink - Neufang, Cissé - Schiedsrichter: Hofheinz (Niefern-Öschelbronn).