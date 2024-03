Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Eulen Ludwigshafen feiern bei der HSG Nordhorn-Lingen den dritten Auswärtssieg der Saison und erfüllen Trainer Johannes Wohlrab einen Wunsch.

Aller guten Dinge sind drei. Im dritten Spiel in Folge kam der Befreiungsschlag in der Fremde. Bei der HSG Nordhorn-Lingen feierten die Eulen Ludwigshafen einen in der Höhe verdienten 37:24 (19:12)-Sieg.