Wenn der FCK an diesem Sonntag bei Jahn Regensburg gastiert, stellt sich abermals die Klement-Frage. Lässt Trainer Schuster den 30-Jährigen erneut schmoren?

Exakt 85 Tage wird es an diesem Sonntag her sein, dass der 1. FC Kaiserslautern in der zweiten deutschen Fußball-Liga zum letzten Mal ein Auswärtsspiel gewonnen hat. Am 28. Januar siegten die Roten