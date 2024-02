Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Super Bowl lenkt die Blicke der Welt auf Las Vegas. Die legendäre Glücksspielmetropole in der Wüste von Nevada setzt auf Profisport als Trumpfkarte – um ihr Image als Stadt der Sünde loszuwerden. Doch so einfach ist es nicht.