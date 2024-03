In Rheinland-Pfalz liegt der Anteil der Studienanfänger, die kein Abitur haben, bei 3,7 Prozent. Nur in zwei Bundesländern ist der Anteil höher.

Rund 85.000 Menschen ohne Abitur haben in Deutschland seit 2010 ein Studium erfolgreich abgeschlossen. Auch die aktuelle Anzahl der Studierenden, die sich auf dem beruflichen Weg, nicht über das Abitur, für eine akademische Ausbildung qualifiziert haben, bleibt konstant hoch. Sie lag im Jahr 2022 bei rund 70.000. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh.

Die meisten über eine Berufsausbildung qualifizierten Studienanfänger schreiben sich im Vergleich der Bundesländer in Thüringen, Bremen und Rheinland-Pfalz ein, wie aus den Zahlen hervorgeht. Mit einem Erstsemesteranteil von 8,5 Prozent liegt weiterhin Thüringen auf dem ersten Rang. Es folgen Bremen (3,8 Prozent) sowie Rheinland-Pfalz mit seinem landwirtschaftlichen und weinbaulichen Schwerpunkt (3,7 Prozent). Beide Länder konnten im Vergleich zum Vorjahr ihre Position verbessern, heißt es in der Pressemitteilung der Hochschulforscher. Hauptgrund für den Spitzenplatz von Thüringen ist die große Zahl von Fernstudierenden an der Internationalen Universität Erfurt.

Dass im Jahr 2022 die Anzahl der Erstsemester ohne allgemeine Hochschul- und Fachhochschulreife rückläufig war (13.000 nach 16.000 im Jahr 2021), führt Forschungsleiterin Sigrun Nickel unter anderem auf den allgemeinen Rückgang bei den Erstsemesterzahlen zurück, aber auch auf die Nachwirkungen von Corona und gestiegene Energiepreise. „Immerhin schreiben sich vier von zehn Studierenden ohne Abitur wegen der flexiblen Studienmöglichkeiten an einer privaten Hochschule ein, wo Studiengebühren anfallen“, teilte Sigrun Nickel mit, die Leiterin Hochschulforschung. Laut den Daten, die dem Forschungszentrum zur Verfügung stehen, machen rund 70.000 Studierende ohne (Fach-)Abitur an einer deutschen Hochschule einen Anteil von 2,4 Prozent aller Studierenden im Bundesgebiet aus.